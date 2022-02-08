Türkiye’de gassallar konuştu: Hiç bu kadar ölü görmemiştim

Corona virüsü salgını dünya çapında 5.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olurken Türkiye'de de 88 binden fazla insan Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi... İstanbul'da görevli gassallar İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde Türkiye’de günlük vaka sayıları zaman zaman 100 bin seviyelerine ulaşırken İngiliz Reuters haber ajansı, İstanbul’da görevli gassallarla görüştü…

Vefat eden kişiyi son yolculuğuna uğurlamadan önce hazırlayan gassallar Covid-19 döneminde yaşadıkları stresi ve şoku uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Gassal Eda Elal, neredeyse hayatının neredeyse yarısı boyunca bu işi yaptığını ve hiçbir zaman Covid-19 dönemindeki gibi zorlanmadığını söyledi.

Elal, “16 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç bu kadar çok ölü görmemiştim. Bir günde bu kadar çok naaş yıkadığımı hatırlamıyorum. Hepimiz bunaldık” dedi.

Geçen yıl Covid-19’a yakalanan ve tekrar hasta olmamak için sokağa çıkamadığı için terapi aldığını söyleyen Elal, “Normalde iki gassal günde 5 naaş yıkıyor. Pandeminin en kötü döneminde bu sayı 40’lara çıktı” dedi.

Reuters haber ajansı, Mayıs ayında ölüm sayılarının 400’e yaklaştığını hatırlatırken şu sıralarda günlük ölüm sayılarının 200 seviyelerinde olduğunu aktardı.

İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyardı: Omicron varyantının yeni türü BA.2 yeni salgın dalgası yaratabilir