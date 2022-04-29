Türkiye’de gerçekleşen ve filmleri aratmayan esir takasının başrolündeki Rus pilot konuştu: ‘Günlerce işkence gördüm’

Önceki gün ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan bir esir takası gerçekleştirildi. Türkiye'de gerçekleşen operasyon sonrası serbest kalan Rus pilot Konstantin Yaroshenko ülkesine döner dönmez Rus basınına önemli açıklamalarda bulundu. Yaroshenko, işkence gördüğünü ve insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Rusya ve ABD arasında önceki gün Türkiye’de gerçekleşen esir takası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Soğuk Savaş günlerini aratmayan operasyon sırasında, Rusya’da tutuklu olan ABD'li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed ABD’de hapis cezası verilen Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas edildi.

Tüm dünyanın gözü kulağı, Moskova ve Washington yönetimleri arasında gerilimin en yüksek olduğu dönemde gerçekleştirilen operasyona çevrilirken, ABD ve Rusya’dan Türkiye’ye teşekkür geldi.

Bugün ise 10 yıldan uzun bir süre sonra ülkesine dönen Rus pilot Konstantin Yaroshenko Rus basınına açıklamalarda bulundu. Rus pilot Yaroshenko, 28 Mayıs 2010 tarihinde ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanları tarafından Liberya’da gözaltına alınarak ABD’ye getirilmişti.

‘İNSANLIK DIŞI MUAMELE GÖRDÜM’

Rus pilot yaşadıklarını Rus RT haber kanalına anlattı. Yaroshenko, “28 Mayıs 2010’da ABD yetkilileri tarafından Liberya’daki bir otelden kaçırıldım ve NSA’nın karargahına transfer edildim. İki buçuk gün boyunca durmadan bir odanın içerisinde işkence gördüm. Fiziksel ve psikolojik. İnsanlık dışı bir işkenceydi. Bir noktada yaşamak bile istemedim. Bilincimi kaybettiğimde bu dünyaya geri dönmek istemedim.” dedi.

Yaroshenko, Batı Afrika ülkesi Liberya’nın kendisini sonunda ABD’li yetkililere iade ettiğini belirtirken, gizlice ABD’ye transfer edildiğini ve burada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Yaroshenko, “Rus halkına, Rus hükümetine ve Rusya Devlet Başkanı’na olan inanç. Sadece bu inanç, bu çok zor durumda dayanmama yardımcı oldu” dedi. Yaroşenko, Rusya’ya karşı büyük bir siyasi oyunun ortasında kaldığını belirterek, masum olduğunu öne sürdü.

Şimdi Yaroshenko, ABD ve Liberya makamlarını, yaşadığı zorluklar ve tanık olduğu temel insan haklarının sistematik ihlali nedeniyle dava etmeyi planladığını açıkladı.

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