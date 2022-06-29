Türkiye’den işçi alımı Almanya’yı karıştırdı: ‘Türk işçileri havada kaptılar’

Almanya’nın Türkiye’den işçi almak istemesi ülkede gündem oldu. Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild, "Alman ekonomik mucizesini sağlayan Türkler yine umut oldu“ başlığını atarken, sağ görüşlü politikacılar Türkiye'den işçi getirilmesine karşı, sendikaların ise bazı talepleri bulunuyor...

Ali GÜLEN

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Almanya’da havaalanlarındaki çalışan eksikliği nedeniyle, yaklaşık 3000 geçici Türk işçisi alınmasıyla ilgili kararın tartışmaları sürüyor. Alman basını, “Türkiye'den bu kez, havaalanları için işçi getirilecek”, “Yeni bir misafir işçi dalgası geliyor” gibi başlıklarla konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Alman basınından bazı gazeteler ise, “Eyvah yine Türkler gelecek” korkusu pompalarken, biraz ironi kokan tarzıyla Bild Gazetesi ise, “3000 Türk bizim havaalanlarına yardım edecek. Yeniden misafir işçi devri mi başlıyor?“ manşetini attı ve, “Yeniden her şeyi düzeltmek için çözüm bulundu: Türkiye'den kiralık işçiler…“ altbaşlığını kullanarak, 1960'lı yıllardaki Alman ekonomik mucizesine Türkler'in katkısını anlattı.

HAVAALANI DENEYİMİ OLANLAR

Türkiye'den ortalama üç aylığına getirilecek işçiler, havaalanlarının güvenliğini, check-in işlemlerinin hızlılığını, yükleme ve bavullara yardım işlerini yapacak. Bunun için, havaalanı deneyimi olanlar ve havaalanı güvenliği eğitimi almış olanlar seçilecek. Şu anda tam bir kaos yaşanan havaalanlarının rahatlaması için misafir işçi gerektiğini belirten Turizmden Sorumlu Müsteşar Claudia Müller, „Önceliğimiz, havaalanlarındaki güvenlik kontrolü ve hızlı check-in işlemleri“ dedi. Bu amaçla, geçmişteki gibi vasıfsız değil, eğitimli ve uzman kişilerin getirileceği belirtildi.

Almanya'ya 1960'lı yıllarda, Alman ekonomik mucizesinin başladığı dönemlerde 870 bin yabancı işçi getirilmişti. İtalyanlar, Yunanlılar ve Türkler'den oluşan kafileler giderek büyüdü ve Türkler zamanla birinci sırayı aldı.

SAĞ SİYASETÇİLER TEPKİLİ

Ancak, Alman siyasilerden Türk işçi alımına tepkiler var. Ekonomist Prof. Paul Welfens, „Ülkede iki milyon işsiz var ve bunların arasından aradıklarını bulamamaları, Almanya'da işsizlik konusunda ciddi yanlış teşvik sorunları olduğunu gösterir“ dedi. CDU'lu ulaştırma uzmanı Thomas Bareiss, „Havaalanındaki kaos, yerli yani bu ülkedeki insanlarla çözülebilir. Sorumlu bakanları bu işe acil çözüm üretmeye çağırıyorum“ sözlerini kullandı. Ver.Di sendikası ise, güvenlik standartlarına uyulduğu ve Almanya'daki ücret tarifeleri zayıflatılmadığı sürece, yabancı işçilerin görevlendirilmesinde bir sorun yok“ açıklamasını yaptı.

TARIM SEKTÖRÜ: BİZE DE LAZIM



Bu gelişmeler olurken, tarım sektörü de yabancı işçilere kapıların açılmasını istedi. Geçici yabancı işçilerin, özellikle hasat dönemlerinde çok gerekli olduğunu, Avrupa'dan bu talebin karşılanamadığı belirtiliyor. Bu alanda yaklaşık 275 bin geçici işçiye ihtiyaç duyuluyor. Özellikle kuşkonmaz toplama mevsiminde işçi talebi artıyor. Tarım sektörü, Türkiye gibi ülkelerden bu açığın kapatılmasını talep ediyor.

Gazeteler, Almanya'ya gelen ilk kuşak Türkler'le röportajlar da yayınlamaya başladı. Geçici, bir – kaç yıllık süre için gelen, Türkiye'den bir ev ya da bir traktör alma hayaliyle işe başlayanların, Almanya'da 60 yılı devirme öyküleri anlatılıyor.

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