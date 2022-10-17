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Ukrayna, Kiev’e saldırılarda can kaybını açıkladı

Ukrayna, Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivilin öldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna, Kiev’e saldırılarda can kaybını açıkladı

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 aylık hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, sosyal medya hesabından, bu sabah şehre düzenlenen kamikaze İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Kliçko, bu sabah Kiev’e 28 kamikaze gönderildiğini, bunlardan 23’ünün hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, başkentte 5 ayrı patlama duyulduğunu belirtti.

Kiev’de saldırıya hedef olan ve büyük kısmı yıkılan bir apartmandaki arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Kliçko, yaşamını yitirenler arasında 6 aylık hamile bir kadın ve eşinin de bulunduğunu kaydetti. (AA)

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