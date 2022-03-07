Ukrayna’da bin 500 konut ve 34 hastane vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında bin 500'den fazla konutu ve 34 hastaneyi vurduğunu açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12'inci gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği bombardımanlarda şu ana kadar bin 500’den fazla konutu, 202 okul ve 34 hastaneyi vurduğunu aktardı.

Rusları “21. yüzyılın barbarları” olarak nitelendiren Podolyak, vurulan sivil yerleşim yerlerinin elektrikten, sudan ve ısınmadan yoksun olduğunu ifade ederek, “Rus ordusu diğer ordulara karşı nasıl savaşacağını bilmiyor. Ama sivilleri öldürmekte iyi” dedi.

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