Ukrayna’da son durum: Kiev alarmda, Irpin’de siviller hedef alınıyor

Irpin eski Belediye Başkanı Vladimir Karpluk, bölgede yeniden sivillerin hedef alındığını duyurdu. Başkent Kiev’de de gün içinde yeniden siren sesleri duyuldu.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından birçok kentte sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor. Başkent Kiev'e 20 kilometrelik mesafede olan Irpin'de de yeniden siviller hedef alındı.

Rus ordusunun saldırıları sonucunda birçok yerleşim yeri kullanılamaz hale gelirken, eski Irpin Belediye Başkanı Vladimir Karpluk tarafından yapılan açıklamada, bölgede sivil binaların yanı sıra, şehir hastanesi ve sağlık merkezinin de vurulduğu açıklandı.

Ayrıca Kızıl Haç'a bağlı araçların tarandığı, sokaklardaki cesetlerin toplanmasına izin verilmediği ve Irpin halkından bazılarının rehine olarak Rus işgalcilerin elinde tutulduğu da bildirildi.

KİEV’DE SİREN SESLERİ

Rusya, gece boyunca Ukrayna’nın farklı kentlerine saldırılarını sürdürdü. Bugün saat 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başladı. Akşam saatlerine doğru başkent Kiev, Jitomir, Vinitsa, Dnipro ve birçok şehirde yeniden siren sesleri duyuldu.

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