Ukrayna’dan Rusya’ya sert ‘soykırım’ tepkisi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 'soykırım' suçlamalarına yanıt verdi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'nın kanunsuz davranışlarının gerekçesi olarak soykırım iddiaları, Soykırım Sözleşmesine ve uluslararası toplumun dünyanın en ciddi suçunu önleme ve cezalandırma çalışmalarına bir hakarettir" denildi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın saldırıları ve yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı.

“Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın hukuka aykırı askeri saldırganlığı için sebep olarak gösterilen Rusya'nın asılsız ve kırıcı soykırım suçlamalarına ilişkin açıklaması” denilerek yapılan duyuruda şöyle denildi:

* Dünya, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı eşi benzeri görülmemiş ve acımasız saldırganlığını görmeye devam ediyor. Ukrayna’ya yönelik temelsiz ve haksız işgaline gerekçe arayan Rusya Federasyonu, uluslararası toplumun en ciddi insan hakları taahhütlerini alaycı bir şekilde çarpıttı.

“KÜSTAH MANİPÜLASYONUN GERÇEK BİR TEMELİ YOK”

* 1948’de, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşetinden sonra, uluslararası toplum bir araya gelerek Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni oluşturdu. Dünya soykırım suçunu tanımladı ve bunu önleme ve cezalandırma sözü verdi. Ancak Rusya Federasyonu, saldırganlığı ve kendi bariz insan hakları ihlallerini haklı çıkarmak için soykırım kavramını ve soykırımla ilgili ciddi anlaşma yükümlülüklerini çarpıttı.

* Rusya Federasyonu’nun üst düzey askeri ve siyasi liderliği, ülkemizde gerçekleştiği iddia edilen soykırımı önleme ve cezalandırma aracı olarak Ukrayna’ya karşı kendi saldırganlığını meşrulaştırmaya çalıştı.

* Bu küstah manipülasyonun gerçek bir temeli yok, tüm dünyanın bildiği gibi. Ukrayna, Rusya’nın soykırım iddialarını şiddetle reddediyor ve bu tür manipülatif iddiaları yasadışı saldırganlık için bir bahane olarak kullanma girişimini reddediyor. Soykırım suçu, Soykırım Sözleşmesinde tanımlanmıştır ve bu Sözleşmeye göre Rusya’nın iddiaları temelsiz ve saçmadır.

“HUKUKSUZ SALDIRIYI DERHAL DURDURMALI”

* Rusya’nın kanunsuz davranışlarının gerekçesi olarak soykırım iddiaları, Soykırım Sözleşmesine ve uluslararası toplumun dünyanın en ciddi suçunu önleme ve cezalandırma çalışmalarına bir hakarettir.

* Rusya, bu mesnetsiz bahane ile Ukrayna’ya karşı yürüttüğü hukuksuz saldırıyı derhal durdurmalıdır.

* Rusya’nın yalanı çok daha saldırgan ve ironiktir, çünkü Rusya’nın Ukrayna’daki soykırım eylemlerini planladığı görülüyor. Rusya, Ukrayna uyrukluları kasten öldürüyor ve ciddi şekilde yaralıyor. Bu eylemler, Putin’in Ukrayna halkının varlığını inkar eden, Rusya’nın soykırım niyeti taşıyan kasten öldürmelerini akla getiren söylemiyle birlikte görülmelidir.

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