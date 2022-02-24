Ukrayna’ya 2’inci dalga füze saldırısı başladı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline dönüştü. Sabah saatlerinde Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna, ikinci dalga füze saldırısının başladığını duyururken, birçok kentte aynı anda patlama sesleri duyuluyor...

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Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim, bu sabah saatleri itibarıyla işgale dönüştü. Sabah saatlerinde Putin’in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna’ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı, Ukrayna’ya ikinci dalga füze saldırısının başladığını duyurdu. Zelenskiy’in ofisinden yapılan açıklamada, birçok kentte aynı anda büyük patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Reuters, başkent Kiev’deki Ukrayna Savunma Bakanlığı yakınlarından dumanlar yükseldiğini duyurdu.

40’TAN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Kiev’deki yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe sabahı askeri operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra başlatılan ilk dalganın, Ukrayna’nın birçok kentindeki askeri komuta merkezlerini ve diğer binaları hedef aldığını açıkladı.

Reuters'ın duyurduğu, Ukrayna'dan yapılan resmi açıklamada ise, en az 8 kişinin Rusya'nın bombardımanı nedeniyle hayatını kaybettiği, 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

UKRAYNA: 50 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna ordusu dört Rus tankının ülkenin doğusundaki Kharkiv kenti yakınında yol üzerinde imha edildiğini, Luhansk bölgesi yakınında 50 Rus askerinin öldürüldüğünü ve ülkenin doğusunda altı Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Rusya, uçaklarının ve silahlı araçlarının imha edildiği habelerini yalanladı.

Ukrayna sınır güvenliği ise Kherson bölgesinde üç muhafızlarının öldürüldüğünü ve bazı yararalılar olduğunu açıkladı.

ÜLKENİN GÜNEYDOĞUSUNDA DA PATLAMA SESLERİ

Reuters'a konuşan tanıklardan biri, ülkenin güneydoğusundaki kıyı kenti Mariupol'de güçlü patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. RIA ajansının haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılar iki kasabayı ele geçirdiklerini açıkladılar.

Ukrayna sınır gücü, kuzeydeki karakollarının hem Rus hem de Belarus güçlerinin saldırısına uğradığını söyledi. CNN, yerel saatle 06.48'de Belarus üzerinden Ukrayna'ya silahlı güçlerin ve tankların girdiğini duyurdu.

RUS TANKLARI LUHANSK SINIRINI GEÇTİ

Ukrayna Sınır Güvenliği, Rus tanklarının Luhansk bölgesinden de sınırı geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Rus tankları sıra halinde Krasna, Talivka, Milove ve Horodysche'den girdi. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Sınır birlikleri ve Ukrayna silahlı kuvvetleri savunmaya devam ediyor” denildi.

SINIR ASKERLERİ ARASINDA YARALILAR VAR

Ukrayna hükümet sözcüsü, Rusya'nın Kiev'e sadece 120 mil uzaklıktaki Belarus sınırını da işgal ettiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, “Ukrayna devlet sınırı Rusya ve Belarus birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Sınır birliklerine, sınır devriyelerine ve kontrol noktalarına yönelik saldırılar topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, sınırdaki Ukrayna güçleri arasında yaralanmalara ilişkin bilgi aldıklarını da vurguladı.

Rusya'nın nüfuslu bölgelerden kaçındığı ve yalnızca askeri hedeflere saldırdığı konusunda ısrar etmesine rağmen, CNN'in bildirdiğine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı yüzlerce sivil kayıp olduğunu söyledi.

Öte yandan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de saldırıların başladığı belirtildi. Bölgeden gelen görüntüler, Kiev'in göbeğine düşen füzeyi de gözler önüne serdi. Halkın panik içinde olduğu ve kentten kaçışların başladığı aktarıldı.

Twitter'daki doğrulanmayan raporlara göre, Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'deki Odessa limanına, yerel saatle sabah 6'dan kısa bir süre önce büyük çıkarma gemileri ve helikopterler dahil olmak üzere, denizden de giriş yapıldı. Ancak bu iddialar da daha sonra yalanlandı.

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