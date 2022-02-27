Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Ukrayna için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, yönetim kurulu gelecek hafta Ukrayna için acil bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim büyük bir endişe yaratırken bölgede de nükleer risk giderek artıyor…

Çernobil’i ele geçiren Rus ordusunun dün gece nükleer atık merkezlerini vurması sonrasında Reuters haber ajansına konuşan bir diplomat Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun gelecek hafta bir araya toplanacağını açıkladı.

İsmini açıklamayan diplomat, “Ukrayna konusunu görüşmek için acil toplantı düzenlenecek. Toplantının gündemi, Ukrayna’daki durum, güvenlik ve uygulanabilecek güvenlik kuralları” dedi.

İngiliz haber ajansına konuşan bir diğer diplomat ise toplantıyı yönetim kurulunda olmayan Ukrayna’nın talebi doğrultusunda Kanada ve Polonya’nın gündeme getirdiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Mariano Grossi, dün yaptığı açıklamada Ukrayna’da yaşananlardan dolayı çok endişeli olduklarını söylemişti. Grossi, nükleer madde ve tesislerin güvenliğinin riske edilmemesi gerektiğini dile getirmişti.

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