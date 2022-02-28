Vatandaşlarının Ukrayna’da savaşmasına izin verdiler

Rus işgalinin beşinci gününde yurtdışındaki Ukrayna vatandaşları savaşmak için ülkelerine geri dönmeye başlarken, en son Letonya parlamentosu, kendi vatandaşlarının isterlerse Ukrayna'da savaşa katılmalarına oy birliğiyle izin verdi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününde Letonya parlamentosu, kendi vatandaşlarının isterlerse Ukrayna’da savaşa katılmalarına oy birliğiyle izin verdi.

Parlamentoda yasa tasarısını hazırlayan savunma, içişleri ve yolsuzluğu önleme komisyonunun başkanı Juris Rancanis, “Ukrayna’yı desteklemek isteyen ve Ukrayna’nın bağımsızlığını ve ortak güvenliğimizi savunmak için orada hizmet vermeye gönüllü olanlar bunu yapabilmeliler” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke dışındaki gönüllülerden oluşturulacak bir “lejyoner birliği” kurulacağını duyurdu. Önceki gün Kiev'de bulunduğunu ve savaşın ön saflarında yer aldığını fotoğraf ve videolarla gösteren Zelenskiy, “Bu lejyon birliği, ülkemize destek için kritik bir öneme sahip” dedi.

İNGİLTERE’DEN DE BENZER AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da isteyen İngiliz vatandaşlarının savaşa katılabileceği söylendi.

Öte yandan, yüz binlerce Ukraynalı ülkelerinden kaçarken, bazı Ukraynalı erkek ve kadınlar, Rusya’nın işgali karşısında anavatanlarını savunmaya yardımcı olmak için Avrupa’nın dört bir yanından evlerine dönmeye başladı.

22 BİN KİŞİ SINIRI GEÇTİ

Polonya Sınır Muhafızları Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkeyi işgale başladığı Perşembe gününden bu yana yaklaşık 22 bin kişinin Ukrayna sınırını geçtiğini söyledi.

Polonya’nın güneydoğusundaki Medyka’daki kontrol noktasında birçok kişi Pazar günü erken saatlerde Ukrayna’ya geçmek için sıraya girdi. Ukrayna’ya girmek için kontrol noktasına yürüyen ekipten bir kişi; “Vatanımızı savunmak zorundayız. Biz değilsek başka kim var?” dedi.

Gruptaki başka bir adam, “Ruslar korkmalı. Ama biz korkmuyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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