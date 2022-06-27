Yunan Bakan Türkiye’yi suçladı, sınırdaki yeni önlemler duyuruldu

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde karşılıklı açıklamalar gerginliğe neden olurken, Atina yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi de yaşananlarla ilgili Türkiye'yi suçladı.

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Ankara ile Atina yönetimleri arasında gerginlik son dönemde tırmanırken, Yunanistan, Türkiye sınırındaki beton duvarın uzunluğunun üç katına çıkarılacağını açıkladı.

Yunanistan, geçtiğimiz yıl yasadışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Türkiye sınırındaki beton duvarı sınıra örüldükten sonra genişletme kararı almıştı. Ancak son dönemde ülkeye giren göçmen sınırında artış gözlemlenmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, konuyla ilgili Türkiye’yi suçlarken, “Türkiye’nin göçmenleri Yunanistan ile kriz yaratmak için araçsallaştırmaya yönelik açık bir girişimi var” dedi.

‘YASADIŞI GEÇİŞLERDE CİDDİ BİR ARTIŞ VAR’

Göç bakanı, Yunanistan’a yasadışı geçişlerde geçen yıla oranla yüzde 20 artış olduğuna da dikkat çekti.

Yunanistan, Dedeağaç sınırı boyunca önlemleri sıkılaştırmış, yüzlerce muhafızın sınıra yerleştirildiğini duyurmuştu. Ancak daha büyük bir göç dalgasının yaklaştığı korkusuyla

Mitarachi, Yunanistan’ın mevcut 40 kilometrelik duvara 80 kilometre daha dikenli tel ve çelik ekleme planlarını hayata geçirmek için zaman kaybetmediğini söyledi.

Atina yönetiminin projeyi ne zaman başlatacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

TÜRKİYE’Yİ SORUMLU TUTTU

ABD merkezli Voice of America, yayınladığı haberinde Yunan Sahil Güvenlik’te amiral olan Nikos Spanos’un da ifadelerine yer verdi. Spanos, durumla ilgili Türkiye’yi sorumlu tutarken, “Kendimizi kandırmayalım… Türkiye, Yunanistan ve Avrupa’ya olan tüm göçmen akışlarını düzenliyor…” dedi.

Hükümet kaynakları, VOA’ya Yunanistan’ın, bu hafta İspanya’da yapılacak NATO liderleri toplantısında Türkiye’nin tutumunu gündeme getireceğini ve daha sert yanıt vermeyi planladıklarını da duyurdu.

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