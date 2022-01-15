Yunanistan’ın Fransa’dan aldığı Rafale savaş uçakları teslim ediliyor

Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı 6 Rafale savaş uçağı, çarşamba günü Yunan pilotlar tarafından Tanagra Hava Üssü’ne getirilecek.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı, 2 bin 800 mil menzile sahip, iki motorlu, son derece güçlü bir elektronik tarama radarına ve iki Exocet füzesi taşıma kabiliyetine sahip olan Rafale savaş uçaklarının Yunanistan Hava Kuvvetleri pilotları tarafından 2,5 saatlik bir uçuşla çarşamba günü öğle saatlerinde Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'ne getirileceği belirtildi.

6 Rafale savaş uçağından iki tanesinin iki kişilik, diğer 4'ünün ise tek kişilik olduğu ve Yunanistan 332. Hava Kuvvetleri Filosu'na katılacağı açıklandı.

3.3 MİLYAR EURO'YA MAL OLDU

Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'ne konuşlanacak Rafale savaş uçaklarının silahları, yedek parçaları ve diğer malzemeleriyle birlikte Yunanistan'a 3,3 milyar Euro'ya mal olacağı belirtildi. Yunanistan Hava Kuvvetleri ayrıca Rafale savaş uçaklarının tanıtımının yapıldığı bir video yayınladı.

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