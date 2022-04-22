Zelenskiy: Rusya’nın askeri kazanımları geçici

Ukrayna lideri Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, “İşgalciler en azından bazı başarılardan söz edebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Ama bunların hiçbiri Rusya’ya yardım edemez. Ancak kaçınılmaz olanı erteleyebilirler. İşgalciler ülkemizi, özellikle de Rusya’ya direnen Mariupol’ü terk edecekler” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya dün Ukrayna'daki stratejik Mariupol kentini ele geçirdiğini açıklarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin doğusundaki son kazanımlarının geçici olduğunu söyledi.

Zelenskiy, son ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda başlattığı taarruzdan bahsetti.

Ay başında Kiev çevresindeki birliklerini çekerek ülkenin doğusuna asker yığan Rusya, bu hafta desteklediği ayrılıkçı güçlerin bulunduğu Donbas bölgesinde taarruz başlatmıştı. Rusya lideri Vladimir Putin, dün bölgenin en stratejik noktalarından Mariupol kentinin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Zelenskiy konuşmasında, “Ülkemizin güneyinde ve doğusunda işgalciler en azından bazı başarılardan söz edebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Güçlerini topraklarımıza yığıyorlar. Ama bunların hiçbiri Rusya'ya yardım edemez. Ancak kaçınılmaz olanı erteleyebilirler. İşgalciler ülkemizi, özellikle de Rusya'ya direnen Mariupol'ü terk edecekler” dedi.

Ukraynalı bir yetkili de, Rus ordusunun Donbas'a bağlı Donetsk'te 42 köyü ele geçirdiğini ama bunları geri alacak güçte olduklarını savundu.

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