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Zelenskiy’den çarpıcı açıklama: Stratejik dönüm noktasına ulaştık

Son 16 gündür bir savaşın içinde olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:07 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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Zelenskiy’den çarpıcı açıklama: Stratejik dönüm noktasına ulaştık

Kendini 16 gün önce fiilen bir savaşın ortasında bulan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu…

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika gelişmesi” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Zelenskiy, Rusya’ya ithamlarda bulundu.

Rusya’nın Suriyeli paralı askerleri bölgeye taşıdığını dile getiren Zelenskiy, “Rusya insani koridorlara ateş açtığı için cezalandırılmalı” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşta ülkesinin stratejik bir dönüm noktasına ulaştığını dile getirirken, “Zafer kazanılması için halen zaman ve sabra ihtiyacımız var. Eğer savaş devam ederse bu durum Ukrayna’nın müttefiklerinden daha çok yaptırım gelmesi anlamına gelir” ifadesini kullandı.

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