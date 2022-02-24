Zelenskiy’den Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili sert ifadeler: Cepheye çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Ölü ve yaralı sayısı artıyor. İsteyen herkese silah vereceğiz. Herkesi orduya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabaha karşı düğmeye basarak Rusya’nın Ukrayna’ya askerlerini göndermesi uluslararası kamuoyunda panik yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den yeni bir açıklama geldi…

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu.

Zelenskiy, “Putin Ukrayna ile ve tüm demokratik dünya ile savaş ilan etti. O ülkemi yıkmak istiyor. Devletimizi ve birlikte inşa ettiğimiz her şeyi yıkmak istiyor. Ukraynalı askerlerimize seslenmek istiyorum. Siz cesur, kararlı ve Ukraynalısınız. Şu anda ülkede olan vatandaşlarımıza panik yapmamalarını söylüyorum. Silahlı kuvvetlerimize destek için her şeyi yapalım” dedi.

“DÜŞMAN AĞIR KAYIPLAR VERİYOR”

Ukrayna lideri Zelenskiy açıklamasında, “Düşman ağır kayıplar veriyor. Rusya halkına dışarı çıkarak protesto etme çağrısı yapıyorum. Eline silah alarak, ülkeyi savunmak isteyen Ukraynalılar için tüm sınırlamaları kaldırıyoruz. Bu görülmemiş şartlarda bir yurt savunmasıdır. Hepimize sorumluluk düşmektedir. Finansal ihtiyaçlarımız için tüm bankaların açık olması gerekiyor” dedi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti. Zelenskiy, Rus halkına da savaşa karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı.

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