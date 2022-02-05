Zengin ABD’lilerin yaşadığı kasabaya şok: Burası aslanların yaşam alanı

California eyaletinde lüks malikanelerin bulunduğu Woodside kasabası yönetimi, bölgenin nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ aslanlarının doğal yaşam alanı olduğunu, bu nedenle yeni villa ve malikanelerin inşaatını onaylamayacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin California eyaletinde lüks malikanelerin bulunduğu Woodside kasabasında yeni evler inşa etme planı, bölgede yaşayan dağ aslanı nüfusunun engeline takıldı.

Yerel yetkililer, teknoloji girişimcilerin ve birçok zenginin malikanelerinin bulunduğu kasabanın nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ aslanlarının doğal yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kasaba Konseyi, bu nedenle yeni villa ve malikanelerin inşaatını onaylamayacağını duyurdu.

Woodside Belediye Başkanı Dick Brown da karara destek vererek “Her yapılan ev dağ aslanlarının yaşam alanının bir kısmını götürüyor. Çok yakında asfalt dışında bir şey kalmayacak, hayvanlar ve kuşlar gidecek” dedi.

ORTALAMA EV FİYATI 5,5 MİLYON DOLAR

Woodside sakinleri, kasabada ev sayısının yetersiz olduğunu savunarak yeni ev inşaatına onay verilmesini istiyor.

California eyaletinde yeni kabul edilen bir karar, koruma altındaki bazı alanlarda büyük evler yapılmasına izin veriyor. Ancak karar, koruma altındaki canlı türlerinin yaşam alanı olarak görülen yerleri kapsamıyor.

Kasabada yeni evler inşa edilmesini isteyenler, kasaba konseyinin çevreyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek yasaya uymadığını savunuyor.

Senatodaki California temsilcilerinden Scott Wiener, inşaatların dağ hayvanlarına zarar verdiği iddiasının “gülünç” olduğunu söyledi.

Woodside'da yazılım şirketi Intuit'in kurucularından Scott Cook ve Oracle'ın ortak kurucusu Larry Ellison gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de yaşıyor. Kasabadaki evlerin ortalama fiyatı 5,5 milyon dolar civarında.

California'nın bazı yerleşim bölgelerinde ve şehir merkezi dışındaki alanlarda dağ aslanlarına sık sık rastlanabiliyor.

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