Bakan Özer’den sınav takvimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının ve sınav takviminin yarın açıklanacağını duyurdu.

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Fen Liseleri Yöneticileri Tarih Kültür Medeniyet Bilinci Semineri’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Bakan Özer, şunları söyledi:

DÜN GECE YÖNETMELİĞİ YAYINLADIK

– 60 yıldan beri bu ülkede eğitim paydaşları tarafından öğretmenlere mahsus bir kanun olması özlemi dile getirilmiştir. Allah’a şükür bu özlemi dindirmiş olduk. Eğitim tarihimizde ilk defa öğretmenlere mahsus bir kanun gerçekleşti ve ilk defa öğretmenlik bir kariyer mesleği haline geldi. Bu eğitim tarihimizin geleceğine yönelik çok önemli bir adımdır.

MEVZUAT AÇISINDAN HİÇBİR EKSİK YOK

– Bugün güzel bir haber daha gerçekleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili, adaylık ve kariyer sistemiyle ilgili çalışmalarımız tüm paydaşlarımızın görüşlerine açmıştık. Gelen görüşlere son şeklini vererek yayınlanmak üzere göndermiştik. Dün gece itibarıyla bu yönetmeliğimiz yayınlanmış oldu. Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yayınlanmasıyla ilgili mevzuat açısından hiçbir eksiğimiz kalmadı.

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