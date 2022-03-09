EKPSS geç başvuru günü! EKPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları geç başvuru işlemler 9 Mart ile 10 Mart tarihlerinde yapılacak. EKPSS başvuru ücreti olan 170 lira olarak belirlendi, ancak adaylar 45 lira yatıracak; 125 lira ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.

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Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS son başvuru günü geldi. ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS başvurusu 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. EKPSS geç başvuru işlemleri ise 9 Mart ile 10 Mart tarihlerinde yapılabilecek. Adaylar EKPSS başvuru işlemlerini ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek.

EKPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI

EKPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

EKPSS geç başvuruları 2022 yılında 9 Mart’ta başlayacak ve 10 Mart tarihinde sona erecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre EKPSS sınavına başvurular ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EKPSS/kura başvuru işlemini yapan adaylar (internet aracılığıyla bireysel başvuru yapanlar, cezaevinden başvuran tutuklu/hükümlü adaylar, yurt dışından başvuranlar dâhil), kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav/kura başvuru ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

EKPSS BAŞVUR ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS SINAV ÜCRETİ : 170,00 TL (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170 liradır. 45 TL aday tarafından yatırılacak, 125 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacaktır.)

KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ : 25,00 TL