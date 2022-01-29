Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için geri sayım…

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Sözleşmeli öğretmenlik ataması sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları 31 Ocak’ta açıklanacak. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik olacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesi MEB'in internet sitesinde yayınlandı. 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'si İstanbul'a yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.









15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

“15 BİN ÖĞRETMEN ATMASININ YÜZDE 50'SİNİ İSTANBULA VERECEĞİZ”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler “Tuna Eğitim Vadisi” temel atma törenine katıldı.

Bakan Özer, “İstanbul’daki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbulumuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocaktaki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul’a vereceğiz. Sadece İstanbul’da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Özer, “Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 2022de vermiş olduğunuz yatırımların ötesinde Esenlerde arsa bulun 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız.” dedi.