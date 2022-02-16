‘1 Milyon İstihdam’ projesine kayıtlar başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1 Milyon İstihdam' projesi kapsamında işverenlerin kayıtlara başladığını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘1 Milyon İstihdam’ projesi kapsamında işverenlerin, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu ‘1 milyon istihdam’ projemiz kapsamında işverenlerimiz, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır. Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz” dedi. (DHA) İlginizi Çekebilir 64 milyon yurttaşın sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor

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