210 bin çay üreticisinin gübre alacak parası yok

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Gübreye gelen zamlar çay üreticisini tarihte yaşamadığı sıkıntılara soktu. 2022 yaş çay kampanyasının başlamasına kısa bir süre kala çay üreticisinin parası yok, alabileceği gübre yok, destek yok. 210 bin çay üreticisinin gübre alacak parası yok” dedi.

İsmail AKDUMAN

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CHP’nin hazırladığı Çay Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

Buna tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, kabul edilmeyen kanun teklifinde üretici lehine çok önemli değişiklikler olduğunu söyleyerek “MHP ve AKP bu çay kanunu teklifini reddetmeseydi, özel sektör firmaları üreticiden taban fiyatın altında yaş çay artık alamayacaktı. Ama şimdi istedikleri fiyattan çay aşabilecek” dedi.

Deniz, 210 bin üreticinin gübre alacak parasının olmadığını dile getirdi.

‘YOKLUĞA VE YOKSULLUĞA MAHKÛM EDİLDİ’

Yeni yıl ile birlikte üst üste yapılan zamlar nedeniyle çay üreticisinin çok zor günler yaşadığını belirten Deniz, yaklaşan hasat öncesinde üreticilerin bahçesine gübre koyamayacak hale geldiğini kaydetti.

Yaş çay alım fiyatının da açıklanmadığına vurgu yapan Deniz, şöyle devam etti:

“Çay üreticisi yokluklara ve yoksulluğa mahkûm edildi. AKP hükümetinin gübreye yaptığı zamlar sonrası 210 bin çay üreticisinin tarihte yaşamadığı çok büyük sıkıntılar çekmeye başladı. 2022 yılı yaş çay kampanyasının başlamasına kısa bir süre kala çay üreticisinin parası yok, alabileceği gübre yok, destek yok, çay kanunu yok, çay fiyatı yok. 210 bin çay üreticisinin gübre alacak parası yok” diye konuştu.

Deniz, gübreye yapılan zamların geri alınmasını istedi.

Tarım yazarı ve ziraat mühendisi Faik Toy’un sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, mart ayında gübrenin tonu iki hafta içinde 4 bin TL’den 8 bin 250 TL’ye çıkmıştı. ÜRE gübre ise 9 bin TL’den 14 bin 850 TL’ye yükselmişti. Toy, son bir yıllık gübre zamlarının ise yüzde 400’e dayandığını aktarmıştı.

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