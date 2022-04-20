4.1 milyon kişi bankaların takibinde

Geçen yıl ilk iki ayda 132 bin kişi kart ve kredi borcundan takibe düşerken bu yıl sayı 367 bine çıktı. Şubat sonu itibarıyla toplamda 4 milyon 138 bin vatandaş yasal takipte bulunuyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısındaki artış hızlanıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre bireysel kredi kartı veya kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Şubat aylarında 367 bin kişi oldu. 2021 Ocak-Şubat döneminde ise kredi veya kredi kartı borcundan takibe düşen ise 132 bin kişiydi.

SORUN BÜYÜYOR

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı verilerini açıkladı. Rapora göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde 189 bin oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 239 bine yükseldi. Bireysel kredi kartında geçen yılın aynı dönemine göre değişim yüzde 148 oldu. Bireysel krediler nedeniyle takibe düşenlerin toplam kişi sayısında ise yüzde 218'lik bir artış yaşandı. Böylece 2022 yılı şubat ayı sonu itibari ile bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı bankalarla yasal takip süreci devam eden kişi sayısı 4 milyon 138 bin 581'e ulaştı. Bu sayı geçen sene şubatta 3 milyon 460 bin 500 idi.

Bir yılda yüzde 55 artışla 29.5 milyar liraya çıktı

– Bankalara tanınan sorunlu kredileri takibe atma süresi esnekliğinin 30 Eylül 2021'de sona ermesiyle takipteki krediler tutarı da artmaya başladı. Şubat itibarıyla bireysel krediler ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre % 55 artışla 29.5 milyar liraya ulaştı. 2019 sonundan 2021 sonuna kadar 149-151 milyar TL seviyesinde neredeyse değişmeyen takipteki krediler toplamı ise 162 milyar liraya tırmandı.