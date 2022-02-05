4 parti de destek verdi! Fatura isyanı sürüyor

Muğla’nın Datça ilçesi ile Fethiye ilçesinin iki ayrı mahallesinde yüksek zamlı elektrik faturalarına davullu zurnalı tepki gösterilerek, dağıtım şirketi önüne siyah çelenk bırakıldı. Vatandaşlara 4 parti de destek verdi.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın çeşitli ilçelerinde yüksek elektrik zamları için protestolara yenileri ekleniyor. Fethiye'de iki ayrı yerde ve Datça ilçesinde protestolara devam edildi.

Faturalar yakılıp, AYDEM önüne siyah çelenk bırakıldı. Datça Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla elektrik şirketi AYDEM’in önünde toplanan Datçalılar, hükümeti istifaya davet ederken, zamların geri alınmasını istedi. Gelecek Partisi de Fethiye'de iki ayrı mahallede eylem yaptı.

“SALTANAT SİZE, TASARRUF YOKSULA”

Datça'da AYDEM’in önünde toplanan Datçalılar, hükümeti istifaya davet ederken, zamların geri alınmasını istediler. Yüzlerce vatandaş ellerindeki elektrik faturalarını yakarak, “Saltanat size, tasarruf yoksula” , “AKP al bu faturaları başına çal”, “Böyle gitmez bu kervan, sandıkta döner bu devran” şeklinde slogan attılar. Datça Demokrasi Platformunun basın açıklaması şöyle:

*Öncelikle son dönemdeki elektrik zamlarının kabul edilemez olduğuna dikkat çekmek; yükümlülük sahiplerine de insanca yaşam koşullarının garanti altına alınması konusundaki görevlerini ısrarla ve inatla hatırlatmak için bir araya geldik.

*Artık yeter diyoruz! Bıçak kemiğe dayanalı çok oldu. Kıt kanaat bile geçinemiyoruz. Giderek artan enflasyon karşısında ne asgari ücrete ne de emekli maaşlarına yapılan zamların bir anlamı kaldı.

*İşsizlik giderek artıyor, insanlar geçinemediği için intihar ediyor. Daha geçen ay Bodrum’da 24 yaşındaki Feyza Çanoğlu işsiz kaldığı, ev sahibi onu evden çıkarmak istediği ve geçinemediği için intihar etti.

*Yine Bodrum'da çadırda yaşamak zorunda kalan 47 yaşındaki Barış Türkoğlu hayatını kaybetti. Datça gibi doğalgazın olmadığı yerleşim yerlerinde elektriğin aynı zamanda ısınma için de kullanılıyor olması nedeniyle faturalar dehşet verici boyutlara ulaştı.

“AYDEM YÜZDE 600 KÂRLA ELEKTRİK SATIYOR”



AYDEM gibi dağıtım şirketlerinin EÜAŞ'tan aldığı elektriği vatandaşa yüzde 600'e varan oranda kâr ederek sattıklarının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Erdoğan'ın müjde gibi açıkladığı elektrikte kademeli tarife limitinin 5 kilovattan 7'ye çıkartılması da hiçbir şeyi değiştirmiyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin sadece dağıtım bedeli adı altında elektrik faturalarından elde ettikleri yıllık gelirin 54,6 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

*Elimizde avucumuzda olanlar bir avuç kapitalistin cebine konuluyor. Bu bir soygun değil de nedir? Bu düzen var olduğu günden beri emeğiyle geçinen milyonlar için her zaman yoksulluk, ucu ucuna yaşamak, işsiz ve aç kalma korkusu anlamına geliyor.

*Bugün toplumun önemli bir çoğunluğu artık temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamıyor, geçinemiyor, barınamıyor ve ısınamıyor. Bugün yaşadığımız ağır ve derin yoksulluğun 12 Eylül askeri darbesi ile yürürlüğe sokulan 24 Ocak kararlarıyla başlayan ve 21 yıllık iktidarı boyunca AKP tarafından uygulanan neoliberal politikaların bir sonucudur.

*Bizler elektriğe aklın almadığı bedeller ödenmek zorunda kalırken, AYDEM'in patronu Ceyhan Saldanlı ve benzerleri yıllardır zenginleşmeye, vergi rekortmenleri arasına adını yazdırmaya devam edebiliyor.

*Milyonlarca insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşarken, sermaye sahibi azınlık zenginliklerine zenginlik katmaya devam ediyor. Sermaye transferi yapılacak diye toplumun ağır ve derin yoksulluğa itilmesine hayır diyoruz!

*Faturalardaki vergilerin kaldırılmasını, her haneye 250 kilovat elektrik parasız olarak verilmesini talep ediyoruz!

4 PARTİ KATILDI



Gelecek Partisi Fethiye ilçe teşkilatının lokmalı ve davullu-zurnalı eylemin Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti Fethiye ilçe başkan ve üyeleri de katıldı.

Protesto eyleminde davul-zurna eşliğinde oynayan Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sadet Kansız, “Öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ümüzün Samsun'da ki heykeline yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz. Başta elektrik olmak üzere zamları unutturmak ve gündem saptırmak içindir. Buradan Ankara'ya sesleniyoruz. Yüksek elektrik zamlarının ve akaryakıt zamlarının geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

Ellerinde “Elektrik değil, Faturalar çarptı”, “Hayaldi gerçek oldu. Yaparsa Ak parti yapar” , “Elektrik zaruri ihtiyaçtır” , “Allah'ınızdan bulun” , “Nas'lamı yönetiyoruz, Yas'la mı?” şeklinde afişler açan katılımcılar “Eski günleri mumla arar olduk” ifadelerini kullandılar.

“VATANDAŞLAR PERİŞAN OLDU”



Gelecek Partisi Muğla Merkez İlçe Başkanı Taner Akbulut ise iktidarı eleştirerek, şunları söyledi;

*Zamlar vatandaşlarımızı perişan etti. İktidarın ekonomik politikaları iflas etmiştir. Parlamenter sisteme dönüş yapılarak, ülkemiz adalet, hukuk sistemlerini tekrar yerine getirecek. Böylece bu zor durumdan mutlaka kurtulacaktır.

*Burada sandığın biran önce ortaya konulmasını istiyoruz” derken, Saadet Partisi Fethiye İlçe Başkanı Ömer Faruk Kılınç ise, “Ülkemiz 20 yıldır sürdürülen yanlış siyasetler nedeniyle zor durumda bırakılmıştır.

*Özelleştirme ile bu ülkenin fabrikaları satılarak bu günlere kadar gelinebildi. Şuanda ki fahiş elektrik zamları, kur garantili faiz düzeninin zenginleri daha zengin yaptığını görmenizi isteriz. Artık sandık önünüze geldiği zaman bunları göz önüne alarak oyunuzu vermenizi istiyoruz.

GELECEK PARTİSİ'NDEN AYDEM'E SİYAH ÇELENK

Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız, yüksek elektrik faturalarını protesto amacıyla Muğla makası mevkiindeki AYDEM binasına davul-zurna eşliğinde siyah çelenk bıraktı.

Üzerinde “Hayaldi gerçek oldu, Umutlar söndü gitti, Soyguna dur!” yazılı çelengi bıraktıktan sonra vatandaşlardan gelen elektrik faturalarını çıkarıp yakan Kansız, elektriğe yapılan zammın geri çekilmesi talebinde bulundu.

FATURA YAKTILAR

Sadet Kansız, yüksek elektrik faturalarını gösterip ateşe verdi. Bazı vatandaşlar davul-zurna eşliğinde oynayıp protestoyu destekledi.

İlginizi Çekebilir Aldığı maaş elektrik faturasını ödemeye yetmedi

İlginizi Çekebilir Esnaf Odasından faturalara pankartlı tepki: Esnafımızı elektrik çarptı!