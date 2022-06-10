ABD’de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de mayıs enflasyonu yüzde 8,6 ile beklentileri aştı. Beklenti, mayısta da enflasyonun nisanda olduğu gibi yüzde 8,3 olmasıydı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD mayıs ayı tüketici enflasyonu verisi açıklandı. Buna göre, mayısta yıllık tüketici enflasyonu beklentileri aşarak yüzde 8,6’ya yükseldi. Bu oran, ABD’de Aralık 1981 sonrasındaki 40 yılı aşan dönemin zirvesi oldu.

Bloomberg anketinde beklenti, nisanda olduğu gibi mayısta da enflasyonun yüzde 8,3 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları endeksinde aylık artışın yüzde 0,7 olması bekleniyordu ancak gerçekleşme yüzde 1 oldu. Nisanda bu kalemde artış yüzde 0,3 olmuştu.

Mayısta çekirdek enflasyon yüzde 6 oldu. Beklenti yüzde 5,9, nisan çekirdek enflasyonu yüzde 6,2 idi.

Mayısta aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 oldu. Beklenti yüzde 0,5, nisan aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 idi.

Veri sonrası dolar endeksi yükselirken, ons altın fiyatı önce hafif düştü, sonra yükseldi.

ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 34,6

ABD’de yıllık enerji enflasyonu yüzde 34,6 olurken, gıda enflasyonu yüzde 10,1 oldu. Akaryakıt fiyatlarında yıllık artış yüzde 48,7 olarak açıklandı.

İkinci el araç fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 16,1 oldu.

İlginizi Çekebilir Ekonomide bu kez şapkadan tavşan çıkmadı: İşte açıklanan tüm tedbirler