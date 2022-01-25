Akaryakıt sektöründeki firmalar zor durumda

TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi'nde, akaryakıt sektöründe hem satışların hem de kârlılığın çok düştüğü buna karşın işletme giderlerinin yüzde 100’e yakın arttığı, böyle devam ederse akaryakıt istasyonlarının kapanacağı dile getirildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Alp, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerin taleplerini ve sorunlarını iletmek üzere TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi toplantısına katıldı.

Telekonferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıda, 200'e yakın katılımcı akaryakıt sektöründe meydana gelen gelişmeleri ve sektörde yaşanan sorunları değerlendirdi.

SATIŞLAR YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Toplantıda son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle satışların yüzde 40 civarında düştüğü, satışların düşmesine karşın işletme giderlerinin yüzde 100'e yakın arttığı dile getirildi.

Toplantıda özellikle elektrik, personel ve nakliye giderlerinin akaryakıt istasyonlarını çok zorladığı belirtilirken, istasyonların akaryakıtın 5 lira olduğu zamanki kâr oranlarıyla ayakta durmaya çalıştığı ve bu durum değişmez ise akaryakıt istasyonlarının kapanma noktasına geleceği ifade edildi.

‘TEMİNAT MEKTUBU FİRMALARI ZORLUYOR’

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın işletmelerin sermaye ihtiyacını da beraberinde getirdiğini belirten sektör temsilcileri, yükselen kredi ve finans maliyetlerinin işletmelerin sermaye bulmasına izin vermediğini dile getirdi.

Akaryakıt istasyonlarından istenen teminat mektubu uygulamasının sektördeki firmaları zorladığı belirtilirken, bu teminatı yerine getirebilmek için istenen vergileri zamanında ödeyebilmek amacıyla firmaların finans arayışına girdiği kaydedildi.

‘ÇOĞU İSTASYON FAALİYETİNİ SÜRDÜREMEZ’

Katıldığı TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi toplantısı hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Alp, toplantıda Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce sektör temsilcisinin akaryakıt istasyonlarının taleplerini ve sorunlarını dile getirdiğini söyledi.

Akaryakıt istasyonlarının satışların azlığı, kar oranlarının düşmesi, işletme maliyetlerinin artması sebebiyle zarar ettiğini belirten Alp, bu şartlar altında akaryakıt istasyonlarının çoğunun faaliyetlerine devam edememesinden ve kapanmasından endişe ettiklerini söyledi. Alp, akaryakıt sektöründe yaşanan sıkıntıların hızla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

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