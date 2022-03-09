Akaryakıta yine zam geldi, sürücüler isyan etti! ‘Bıçak kemiğe dayandı’

Akaryakıta her gün yüksek oranlarda zam gelmeye devam ediyor. Motorinin litresi 22.81 TL, benzinin litresi ise 20.35 TL'ye ulaştı. Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda 7 gün zamlanmış olacak. Sürücüler, "Vallahi anamız ağladı. Bu yakıt zamları bizim anamızı ağlattı. Artık arabaları çalıştıramayacak duruma geldik. Artık bıçak kemiğe dayandı. İdare edebilecek hiçbir durumumuz yok. Depoyu doldurmak mucize gibi bir şey artık" sözleriyle isyan ediyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ/İSTANBUL

İktidarın uyguladığı tartışmalı ekonomi politikaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7. günde zamlanmış olacak.

MOTORİN 25 TL'Yİ AŞIYOR

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,14 TL'ye, Ankara'da 22,24 TL'ye, İzmir'de 22,26 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 25,06 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 25,17 TL'ye yükselecek.

Bu zamlar sürücülerin adeta belini bükmüş durumda. Gaza basmaya korkar hale gelen sürücüler, depoyu doldurmanın artık “mucize” olduğunu; birkaç kişi birleşip tek arabayla seyahat etmeye başladıklarını anlatıyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy’de bir benzin istasyonundaki sürücülere mikrofon uzattı, “Yağmur gibi gelen akaryakıt zamları sizin için de büyük bir sorun mu? Yoksa muhalefet bu konuda yaygara mı yapıyor?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“YARIN ÖBÜR GÜN KONTAK KAPATACAĞIZ”

Minibüs şoförü Dinçer Ölteç: “Vallahi anamız ağladı. Bu yakıt zamları bizim anamızı ağlattı. Artık arabaları çalıştıramayacak duruma geldik. Topladığımız 1100 lira para; bunun 600-650 lirasını mazota veriyoruz, 150-200 lira da masrafımız oluyor. Geriye 150-200 lira para kalıyor. Bu şoför yevmiye mi alsın yoksa mal sahibine ödeme mi yapsın? Depo önceden 150 liraya doluyordu, 120 kilometre gidiyorduk; şimdi depo 600 liradan fazlaya doluyor. Bu akşam bakalım ne kadara alacağız… Yakında kontağı kapatacağız. (Akaryakıt fiyatları artmaya devam ederse bu işi sürdürebilir misiniz?) Yok, yarın öbür gün kontakları kapatacağız. İndi-bindi 3.75 TL. Binen yolcunun 4 çocuğu olduğunu düşünün, bu kişi nasıl binsin? Artık minibüs parası veremeyecek durumda olan insanlar da var.”

“BÖYLE GİDERSE MUHTEMELEN GREV YAPARIZ”

Taksi şoförü Mehmet Karagülle: “Biz ulaşım sağlayan araçlar olarak akaryakıt zamlarından inanılmaz derecede muzdarip durumdayız. 3 ay öncesine kadar 8-9 liraya aldığımız mazot şu anda 22-23 lira. Gün geçmiyor ki üst üste zam gelmesin… Bu gece yine zam var. Artık bıçak kemiğe dayandı. İdare edebilecek hiçbir durumumuz yok. (Zamlar bu şekilde devam ederse iş yapmayı sürdürebilecek misiniz?) Sadece taksi değil, dolmuş ve otobüsler de dahil muhtemelen grev yaparız.”

“ARTIK BENZİN ALAMAYACAĞIZ HERHALDE”

Behnur Yavuz: “Kesinlikle etkiledi. Bence etkilenmeyen hiç yok gibi bir şeydir. Allah hepimize kolaylık versin. İnşallah gelir düzeylerimiz de artarsa, gelir-gider biraz dengelenir. (Eski sıklıkla depoyu doldurabiliyor musunuz?) Hayır, kesinlikle dolduramıyorum. (Aracınızla eskisi kadar trafiğe çıkabiliyor musunuz?) 3 kişiyiz, birleşelim, benzin alıp da öyle çıkalım dedik. Artık şuna dönecek herhalde: İş ve yaşam yakın yerlerde olacak. Artık benzin alamayacağız herhalde arabamıza. Trafikteki sakinlikten de bu durumu hissediyoruz.”

“ZORLANSAM DA DEPOMU HEP DOLU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ERTESİ GÜN ZAM GELİYOR”

Orbay Çataroğlu: “Muhalefet yaygara yapıyor veya yapmıyor ben bilemem ama gelen zamlar hepimizi etkiliyor. Umarım büyüklerimiz buna bir çare bulur. Aracım çift yakıtlı; LPG depom önceden 150-200 liraya doluyordu, şu anda 400-450 lirayı buluyor. Benzin depomu çok doldurmuyordum ama şu an dolduruyorum, genelde full geziyorum. O da 750 lira civarında tutuyor. (Depoyu rahatça doldurabiliyor musunuz?) Rahatça dolduramıyorum ama hep dolu tutuyorum. Cebimde duracağına depomda dursun diyorum. Çünkü ertesi gün zam geliyor; cebimdeki param eriyor ama benzini kullanmazsam bitmiyor.”

“ZAMLAR BÜTÇEMİZİ ÖYLE BİR ETKİLEDİ Kİ… BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL”

Metin Arslan: “Çok pahalı, aşırı… (Zamlar bütçenizi nasıl etkiliyor?) Vallahi öyle bir etkiledi ki… Bildiğiniz gibi değil… (Şu an depoyu doldurabilir misiniz?) Kesinlikle hayır. Eskidendi o.”

“ŞU AN DEPOYU DOLDURMAK MUCİZE BİR ŞEY”

Fikret Toplu: “Bütün insanları etkiledi. Kimi etkilemez ki? Geçen hafta depoyu 930 liraya doldurdum, şimdi 1430 liraya… (Şu an depoyu doldurmak sizin için kolay bir şey mi?) Mucize bir şey artık.”

“HER ŞEYİ TEMKİNLİ HARCAMAYA BAŞLADIK”

Temel Gökçe: “Bu muhalefetle ilgili bir şey değil. Yakıt fiyatlarının arttığı aşikar. Etkilemeyecek boyutta bir artış değil. Artık bazı şeyleri düşünerek hareket ediyoruz. Mesela arabam gazlı. Gazlı kullanmayı tercih ediyorum daha uygun diye. Her şeyi daha dikkatli ve temkinli harcamaya başladık.”

“HEPİMİZ ZORLANIYORUZ ARTIK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Zamlar tabi ki etkiledi. Muhalefetle aynı fikirdeyiz. Hepimiz zorlanıyoruz artık.”