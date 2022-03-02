Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü 1.941 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 876 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.900 TL.

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Jeopolitik riskler gölgesinde ons altının yükselişi gram altını da yukarı yönlü etkiledi. Savaş yönlü gidişat halen önemini korumaya devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 875 TL seviyelerini görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 868 TL, satış 876 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 848 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 2 Mart Çarşamba günü 8.675 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.418 TL, satış 1.447 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.401 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.838 TL, satış 5.897 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.710 TL. 187 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.837 TL, satış 2.895 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.803 TL. 92 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.731 TL, satış 5.789 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.606 TL. 183 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.719 TL, satış 5.777 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.593 TL. 184 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 2 Mart 2022 altın yorumları: Altın gram cinsi, günü 2.20% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 872.00 ve 881.00'de, destek seviyeleri ise 864.00 ve 856.00'de bulunuyor.