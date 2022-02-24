Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 24 Şubat Perşembe günü 1.939 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 884 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.955 TL.

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Altın fiyatları, Rusya’nın Doğu Ukrayna’ya askeri birliklerini göndermesiyle Ukrayna’nın olağanüstü hâl ilan etmesi ve Batılı devletlerin Rusya’ya yaptırım uygulamasının ardından yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle yükselerek haftanın başında görülen dokuz ayın zirve seviyesine yaklaştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artarak 1,912.40 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,913.20 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 877 TL, satış 884 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 829 TL. 55 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Şubat 2022 Perşembe günü 8.841 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.431 TL, satış 1.460 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.370 TL. 110 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.896 TL, satış 5.955 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.582 TL. 373 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.865 TL, satış 2.924 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.740 TL. 184 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.789 TL, satış 5.848 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.481 TL. 367 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.774 TL, satış 5.833 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.468 TL. 365 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Şubat 2022 altın yorumları: Altın ONS fiyatları dünkü işlemlerde 1889 – 1904 aralığında hareket etti. Güne 1900 dolardan başlayan değerli madende, geri çekilmeler sınırlı kaldı. Altında 1915 – 1930 kısa vadeli direnç seviyeleridir. Bir sonraki direnç noktası 1960 dolarda bulunmaktadır. 1900 dolar altına geçilmesi halinde 1875 seviyesinden destek bulması beklenebilir. Aşağı yönde 1875 – 1860 sıralı destekleri oluşturmaktadır. Ukrayna – Rusya gerilimine dair gelişmeler ve Rusya'ya karşı yaptırımların seviyesi piyasalarda riski artırması sebebiyle güvenli limana olan talebi artırabilir.

Bugün ABD tarafında öncü verilerle hesaplanan 4Ç21 GSYH'nin bir önceki döneme göre %7,0 büyümesi bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularının geçen haftanın gerisinde 235 bin olması bekleniyor. Akşam saatlerinde FOMC üyesi Bostic'in konuşması takip edilecek.