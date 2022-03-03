Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 3 Mart Perşembe günü 1.928 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 876 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.900 TL.

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Gram altında bir kez daha kurda ve ons altında yaşanan beraber yükseliş hareketi ile birlikte 880TL seviyesi dün test edildi. Bu sabah yatay bir açılış gerçekleşirken piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek görüşme sonuçları beklenmeye devam ediyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 868 TL, satış 876 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 855 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 3 Mart 2022 Perşembe günü 8.744 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.418 TL, satış 1.447 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.414 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.841 TL, satış 5.900 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.762 TL. 138 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.837 TL, satış 2.895 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.828 TL. 67 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.730 TL, satış 5.788 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.657 TL. 131 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.716 TL, satış 5.773 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.644 TL. 129 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 3 Mart 2022 altın yorumları: Dün volatil bir seyir izleyen Gram/Altın günü %0.40 oranında değer kazanımı ile 873.05 TL'den gün tamamlandı. Gün içi grafiklerde kısa vadeli göstergelerin güç kaybediyor olması geri çekilme eğilimini artabileceği gösteriyor.

865TL seviyesi gün içi işlemlerde ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Bu desteğinin kırılması halinde geri çekilme hızlanacaktır. Yaşanabilecek geri çekilmelerde 835 ve 810 seviyeleri alt destekler olarak takip edilebilir.