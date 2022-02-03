Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 3 Şubat Perşembe günü 1.804 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 786 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.300 TL.

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Gram altın Dolar/TL 'nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kurunun da 13,28'den 13,49'a kadar tırmanmasıyla perşembe günü 784 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 780 TL, satış 786 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 787 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 3 Şubat 2022 Perşembe günü 7.867 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.274 TL, satış 1.300 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.301 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.247 TL, satış 5.300 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.304 TL 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.549 TL, satış 2.601 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.603 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.154 TL, satış 5.206 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.207 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.143 TL, satış 5.195 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.196 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 3 Şubat 2022 altın yorumları: Gram Altında geçtiğimiz haftada yaşanan sakinlik ve yatay hareketler kısmen devam ederken bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon ile kur tarafında ve özellikle 1800$ üzerinde kalıcılık ile ons altında yükseliş baskısı yaşandığını söyleyebiliriz.

Bugün de bu yükselişin sınırlı da olsa devamı gelebilir. Bu nedenle 790TL ve üzeri yükselişler sınırlı kalabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gramda 790 ve 800 TL seviyesi direnç, olası satış baskısı durumunda ise 770 TL ve 760 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.