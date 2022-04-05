Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 5 Nisan 2022 Salı günü 1.926 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 911 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.138 TL.

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Altın fiyatları, Rusya’ya uygulanan yaptırımların artırılacağı ve Fed’in yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz artırımları gerçekleştireceği yönünde beklentilerden destek bulan doların kazanım elde etmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşüşle 1,929.60 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri 1,933.60 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 903 TL, satış 911 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 901 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 5 Nisan 2022 Salı günü 9.115 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.476 TL, satış 1.506 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.489 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.076, satış 6.138 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.067. 71 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.953 TL, satış 3.014 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.978 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.968 TL, satış 6.028 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.956 TL. 72 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.956, satış 6.016 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.943 TL. 73 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Nisan 2022 altın yorumları: Kur fiyatlamasına benzeyen ve giderek yataylaşan fiyatlama dünde 905-915TL aralığında gerçekleşti. Kurda açıklanan yurt içi enflasyon verisi sonrasında sınırlı yükseliş ve gün sonunda yatay fiyatlamaya dönüş gerçekleşti. Ons altında ise bugün de olduğu gibi dün Çin piyasalarının kapalı olması yatay fiyatlamaları 1920$ civarında gerçekleşmesine neden olunca gram altın sıkıştı fiyat anlamında.

Bugün de benzer fiyatlamalar görebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 915 ve 930 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.