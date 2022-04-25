Altın fiyatlarında sert düşüş

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında gaza basacağı beklentisi ve Çin'deki karantina önlemleri altın fiyatlarını düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma konusunda agresif bir tutum izleyeceği yönünde beklentilerin dolara destek sağlaması ve altın talebinin azalmasına neden olmasıyla iki haftadan uzun bir sürenin dip seviyesine geriledi.

22 Nisan Cuma günü 101,22 seviyesinde kapatan dolar endeksi bugün 101,74 seviyesini gördü. Endeks, ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçmek için kullanılıyor.

22 Nisan Cuma gününü 1931 dolar seviyesinden kapatan ons altın, bugün 1891 dolara kadar geriledikten sonra tekrar 1900 doları gördü.

Geçen hafta başında 940 TL’yi gören gram altında bugün 900 TL’nin altı seviyeler görüldü.

Çin'de artan karantina önlemlerinin de altına talebi azalttığı ve fiyatlarda bu gelişmenin de etkili olduğu belirtiliyor.

FED’İN ŞAHİNLEŞMESİ ALTINI BASKILIYOR

ABD'de tüketici enflasyonu martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselirken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak üzere faiz artışlarına hız vermesi ve bilanço küçültmeye başlaması bekleniyor.

16 Mart'taki toplantıda faizi 25 baz puan artıran ve üç yıl aradan sonra ilk faiz artışına imza atan Fed, 4 Mayıs'taki toplantıda 50 baz puanlık artışa gitmesi, önümüzdeki toplantılar da 50 baz puanlık artışların masada olması bekleniyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, geçen hafta yaptığı açıklamada, “75 baz puanlık bir artışı göz ardı etmeyeceğim, ancak temel durum bu değil” demişti.

Enflasyon endişeleri ve Ukrayna başta olmak üzere dünya genelinde devam eden siyasi ve askeri krizler, güvenli liman olarak görülen altını desteklerken, Fed'in şahinleşme sinyalleri altın fiyatlarını baskılıyor.

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