Altın fiyatlarında Ukrayna yükselişi sürüyor

Altın fiyatları, Ukrayna'da Rusya ve batılı güçler arasındaki tansiyonun sürmesi nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın 1880 seviyelerinin üstüne çıkarken gram altın fiyatları 820 TL'yi geçti.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatlarında Ukrayna etkisi sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin geçtiğimiz haftanın sonuna doğru tırmanması ve ABD’nin “Rusya ABD’yi işgal edecek” açıklamaları geçen hafta altın fiyatlarını fırlatmıştı.

Geçen haftaya 1810 dolardan başlayan ons altın fiyatı ABD’nin açıklamaları ile birlikte geçtiğimiz haftayı 1860 dolar seviyelerinden kapatmıştı. Sonrasında bu hafta başında 1876 dolar seviyelerine çıkan altın fiyatları artmaya devam etti.

Bugün bölgede tansiyonun sürmesi sonucu altının güvenli liman özelliği tekrar ön plana çıktı. Ukrayna geriliminin etkisiyle dün 1870 dolar seviyelerinin altında işlem gören ons altın fiyatı bugün 1890 dolara kadar çıktı.

UKRAYNA’DA TANSİYON DÜŞMÜYOR

Önceki gün Rusya’nın bölgeden askerlerini geri çektiğini açıklaması sonrası bir miktar sakinleme görülmüştü. Ancak NATO ve ABD’nin çekilmeye ilişkin kanıt olmadığına ilişkin açıklamaları gerilimin sürdüğünün işareti olarak yorumlandı.

Bugün de Ukrayna’nın Luhansk Halk Cumhuriyeti’ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırması, Ukrayna’da tansiyonun düşmediğinin göstergesi oldu. Rusya Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların sürdürdüğünü bildirdi. Altın da güvenli liman özelliğinin ön plana çıkması nedeniyle yükselişine devam etti.

FED DE İZLENMEYE DEVAM EDİYOR

Sarı metalin Ukrayna geriliminin yanında takip ettiği bir diğer gündem de ABD Merkez Bankası (Fed) başlığı. ABD’de tüketici enflasyonunun yüzde 7,5’le son 40 yılın zirvesine çıkması Fed’in para politikasını sıkılaştırıp faiz artışı döngüsünü hızlandıracağı yönünde tahminlere neden oldu.

ABD’de ve diğer gelişmiş ülkelerde süren yüksek enflasyon seyri ve para politikasındaki sıkılaştırma beklentilerinin yanında Fed’in ocak ayı toplantısının tutanakları paylaşıldı.

Tutanaklar, merkez bankasının faizleri yakın zamanda artıracağını ve enflasyon seviyelerini izlemeye devam edeceklerini gösterdi. Ayrıca yetkililerin, faiz artırımlarının hızına henüz karar vermediği de görüldü.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Bu gelişmelerle birlikte bugün altın ons başına günlük yüzde 0,7 yükselişle 1884 dolara çıkarken altın vadeli işlemleri 1886 dolardan işlem gördü.

Gedik Yatırım’ın Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni’nde konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, altının güvenli liman konumunun devam ettiği belirtilirken “Tansiyon artmaya devam ederse ons altında da yukarı yönlü eğim sürebilir. Aksi olursa yine kar satışı görülebilir” ifadeleri kullanıldı.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

İç piyasada, ons altın fiyatlarının yanında Dolar/TL kurundaki fiyatlanmayı da takip eden altın fiyatları bugün yükselmeye devam etti.

Kapalıçarşı’da gram altın 824 TL’den işlem görürken çeyrek altın 1342 TL alış ve 1358 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise 5 bin 366 TL alış ve 5 bin 143 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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