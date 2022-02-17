Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarında KDV indirimi uygulamasına 3 gün önce başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin su satış tarifesinde yüzde 8 olan KDV oranının 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak kullanıldığını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçmiş ve ASKİ sosyal medya hesaplarından duyuruda bulunarak 14 Şubat 2022 tarihinde sistemsel düzenlemeler yapılacağından zorunlu haller dışında kartlı su sayacı bakiye yükleme işlemi yapılmamasını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “Belediyeler KDV oranında indirim yapsın” açıklamasına karşın ASKİ'nin su faturalarındaki KDV oranı zaten 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren yüzde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sevgili hemşehrilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.