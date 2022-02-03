ATSO: Üretici üzerindeki maliyet baskısı sürüyor

Üretici enflasyonunun ocakta yıllık yüzde 93,53 arttığını anımsatan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, sanayicinin üzerindeki maliyet baskısının sürdüğünü söyledi ve temel girdilerdeki artışın durdurulması için adım atılması çağrısında bulundu.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek enflasyonun orta sınıfla birlikte KOBİ’leri de olumsuz etkilediğini belirten Çetin, üretici üzerindeki maliyet baskısının sürdüğünü belirterek, enerji fiyatları ve temel girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

FARKLILIK VAR

Ocak ayı verilerinin giyim, kira, haberleşme hizmetleri ve eğitim harcamaları grubunun enflasyonu düşürücü veya sınırlayıcı rol oynadığını söylediğine dikkat çeken Çetin, diğer taraftan TÜİK’in açıkladığı giyim enflasyonu ile madde sepetinde yer alan ürünlerin fiyatlarındaki değişim arasında farklılıklar görüldüğünü aktardı.

Çetin, enflasyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ocak ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 340 oranıyla yurtiçi turlar, yüzde 95 ile çorap, yüzde 87 ile otel ücreti, yüzde 71 ile sıcak içecekler, yüzde 70 ile elektrik ücretidir. Fiyatı en fazla düşen ürünler ise yüzde 96 ile scooter(çocuk), yüzde 36 ile muz, yüzde 29 ile yurt ücreti, yüzde 23 ile sabun, yüzde 22 ile eşarp, yüzde 19 ile bilgisayar ekipmanları olmuştur.”

‘TEMEL GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ’

Üretici enflasyonunun ise ocakta yıllık yüzde 93,53 olduğunu belirten Çetin, “Yİ-ÜFE’de enerji fiyatları aylık yüzde 10, yıllık yüzde 138 arttı. Üretici üzerindeki maliyet baskısı devam etmektedir” dedi.

“Kömür, petrol gibi temel girdilerde küresel enflasyona ve daha önemlisi döviz kurunda ekim-aralık dönemindeki çıkışa bağlı yüksek maliyet artışları devam etmektedir” diyen Çetin,

“Ne yazık ki eylül ayından bu yana enflasyon tehlikesine ve enflasyonun orta sınıfla birlikte KOBİ'lerde de erimeye yol açacağına yönelik uyarılarımız haklı çıkmıştır. Elektrik ve doğalgaz zamları maliyet enflasyonuna yansımaya devam edecektir. Acilen enerji fiyatlarının düşürülmesi, KDV ve ÖTV indirimleriyle temel girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde adımlar atılması gereklidir” diye konuştu.

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