Avrupa Birliği, euro bölgesi için enflasyon tahminleri yükseltti

Avrupa Komisyonu, euro bölgesindeki enflasyon rakamlarına ilişkin tahminlerini yükseltti. Yeni tahminlere göre enflasyonun 2022'de yüzde 3,5, 2023'te yüzde 1,7 artması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Komisyonu euro bölgesi enflasyon tahminlerini revize ederek 2022 için yıl sonu tahminini yüzde 2,2’den yüzde 3,5’e yükseltti. 2023 için euro bölgesi enflasyon tahmini ise yüzde 1,4’ten yüzde 1,7’ye yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırıp artırmayacağına ilişkin tartışmayı besleyecek yeni verilere göre, euro bölgesi enflasyonu için yapılan yeni tahminler hâlâ gelecek yıl Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin altında.

RİSK SÜRÜYOR

Avrupa Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, bugün yaptığı açıklamada, belirsizlik ve risklerin yüksek seyrinin devam ettiğini belirtti.

Euro bölgesinin enflasyon oranı ocakta yüzde 5,1 ile rekor seviyeye yükselmişti. Aralık’ta ise İngiltere enflasyonu 5,4 ve ABD enflasyonu yüzde 7 olarak kaydedilmişti. Enflasyon artışında enerji fiyatları belirleyici etken olmuştu.

Gentiloni, “Fiyat baskılarının yaza kadar güçlü kalması muhtemel. Ardından enerji fiyatlarındaki büyüme ılımlılaştıkça ve arz darboğazları azaldıkça enflasyonun düşeceği tahmin ediliyor” dedi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER DE ETKİLİ

Enerji fiyatlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağı ve bu nedenle ekonomi üzerinde daha uzun süreli bir sürüklenme ve daha yüksek enflasyonist baskılar yaratacağı tahmin ediliyor. Doğu Avrupa’daki jeopolitik gerilimlerin de enerji fiyatlarını belirgin şekilde kötüleştirdiği düşünülüyor.

Avrupa Birliği Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konu ile ilgili, “Tedarik zinciri ve işgücü piyasası darboğazlarıyla birlikte enflasyon ve enerji fiyatlarındaki önemli artış büyümeyi de engelliyor.” dedi.

Ayrıca devam eden corona virüs sınırlamaları ve uzun süreli işçi kıtlığının ekonomik faaliyeti olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Tüm bu etkenler tedarik zincirlerinin işleyişini beklenenden daha uzun süre bozabilir ve enflasyon üzerinde baskı yapmaya devam edebilir.

İlginizi Çekebilir Reuters: Türkiye'de yüksek enflasyon sosyal yardım taleplerini patlattı

İlginizi Çekebilir Kripto piyasası bu üç gelişmeye kitlendi