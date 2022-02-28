AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuna: Çiftçinin umutları tükendi dikim alanları daraldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuna “Çitçinin umudu ilkbahar sezonuyken daha yılın ilk günü mazot, doğalgaz, elektriğe gelen zamlar o umutları da tüketti. Çiftçi ekim alanlarını daralttı” diyerek maliyetlerin aşırı artması karşısında girdi desteğinin yetersiz kaldığını söyledi.

Latif SANSÜR

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Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuna, 2022 yılının çiftçi için kabus yılı olduğunu söyledi. Tarım sektöründe yaşanan zorluklara değinen Tuna, “2022 yılında kuraklık, hava değişimi, don, sel, fırtına, aşırı yağış, aşırı sıcak gibi dışsal faktörler ve felaketlerin yanı sıra motorine yüzde 130, gübreye yüzde 450, elektriğe yüzde125, suya yüzde 20 ve işçi maliyetlerine yapılan yüzde 50 zam üretici açısından yılın zor geçeceğini gösteriyor” dedi.

“ÇİFTÇİ YETERLİ DÜZEYDE EKİM YAPAMADI”

Tuna, çiftçilerin gübre ve mazot gibi temel girdilerdeki yüksek zamlar nedeniyle sonbahar ve kış ekimlerini yeterli düzeyde yapamadığını belirterek, “Bazı çiftçiler, ‘ilkbaharda ekim yaparım' düşüncesiyle kışlık ekim hiç yapmadı. Bazıları ekim alanlarını daralttı, ekim yapanlar gübre kullanamadı veya çok az kullanabildi. Hepsinin umudu ilkbahar sezonuyken daha yılın ilk günü mazot, doğalgaz, elektriğe gelen zamlar o umutları da tüketti. Yapılan bu yeni zamlar gübre, ilaç, tohum başta olmak üzere birçok girdinin fiyatını arttırmaya devam ediyor. Bu artışlar birçok işletmemizin kepenk kapatmasına neden olacak. Çiftçinin maliyeti dört kat arttı, en çok artış gübreye geldi. Kuraklık ve gübre fiyatlarının artışı üreticinin ekim desenini değiştirmesine neden oldu, daha az su ve daha az gübre isteyen ürünlere yönelim başladı” ifadelerini kullandı.

Maliyetlerin aşırı artması karşısında girdi desteğinin yetersiz kaldığını, bu yüzden tarımsal desteklemelerin her yıl belli oranlarda arttırılması ve sabit kalmaması önerisinde bulundu.

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