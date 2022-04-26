Bakan Bilgin’den emekli maaşlarına zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Para’ya konuşan Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs’ta açıklayacağım” dedi.

En düşük emekli maaşı şu an 2500 TL seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında emekli maaşı olanlar için fark Hazine tarafından karşılanıyor.

Emekli maaşlarına, her yıl ocak ve temmuz ayları başında 6 aylık resmi tüketici enflasyonuna göre zam yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Türk-İş’in mart ayı araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 928 lira 8 kuruşa, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 16 bin 52 liraya, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 6 bin 473 lira 98 kuruşa yükselmişti.

Milyonlarca emekli, açlık sınırının altında maaş alıyor.

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