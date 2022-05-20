Bakan yardımcısının 5 farklı koltuğu var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın toplam 5 koltuk sahibi olduğu belirlendi. TPAO Yönetim Kurulu Üyesi olan Bayraktar, KARDEMİR ve KARDÖKMAK’ın da Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda EPİAŞ’ın da yönetim kurulu üyesi.

Başak KAYA

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CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Bu beyefendi Süpermen olsa, Batman olsa 5 görevi birden yapamaz” dedi. Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Alparslan Bayraktar'ın ilk görevi Bakan yardımcılığı, kendisi aynı zamanda Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Üyesi. Bizim ısrarlı eleştirilerimiz üzerine bu görevinden ayrılıyor. Çünkü Bakan Yardımcısı olarak TPAO Genel Müdürü'nün amiri ama TPAO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, genel müdür onun amiri oluyor. TPAO Genel Müdürü'ne sordum, ‘Süreç işliyor' dedi ama Bayraktar'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığına ilişkin bir kararname henüz yayınlanmadı.”