BBP’den belediye başkanlarına ‘su fiyatında indirim’ tebligatı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, BBP'li belediyelere su fiyatında yüzde 7 indirim yapılması konusunda tebligat gönderdiklerini belirterek, "Enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak olan her çalışmanın içinde ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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BBP’li İspir, yaptığı yazılı açıklamada, “BBP Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak biz de Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin onaylarını alarak, su fiyatlarının yüzde 7 oranında düşürülmesini sağlamak için BBP’li belediyelerimizle görüştük ve belediye başkanlarımıza konuyla ilgili tebligatları gönderdik. Cumhur İttifakının bir bileşeni olarak enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak olan her çalışmanın içinde ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. (DHA)

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