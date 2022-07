Benzin ve ekmek zammında rakibimiz yok

Metropoller arasında yapılan karşılaştırmada benzin ve ekmek zammında İstanbul tüm diğer şehirleri geride bıraktı.

Özlem Ermiş BEYHAN

Enflasyon her ülkede var ancak küresel şirketler tarafından yapılan her karşılaştırma, Türkiye'nin temel ürünlere gelen zamda rakipsiz olduğunu ortaya koyuyor. Küresel insan kaynakları danışmanlığı şirketi Mercer, her yıl uluslararası çalışanlar için en ucuz şehirleri listeliyor. Enflasyon artışlarının damga vurduğu bu yıl, belirli ürünlerde fiyat artışları da şehirler bazında karşılaştırıldı. Araştırma, Türkiye'deki fiyat artışlarının diğer ülkelerden ne kadar yüksek olduğunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. 95 oktan 1 litre benzin fiyatının Eylül 2021 ile Mart 2022 arasındaki değişiminin dünyanın farklı metropolleri arasında karşılaştırıldığı ilk tabloda İstanbul kendini çok net ortaya koyuyor.

RAKİP TANIMIYORUZ

Yüzde 155'lik zamla İstanbul en yakın rakibi Los Angeles'in çok ötesine geçerek, metropollerdeki benzin zammına damgasını vuruyor. Yüzde 40 zamlı benzin fiyatı ile Los Angeles'in ardında, yaklaşık yüzde 30'luk zam oranı ile Barselona ve New York yer aldı. Metropollerde 6 aylık ekmek zammı da araştırmada ele alındı. 1 kilogram beyaz ekmek üzerinden hazırlanan zam grafiğinde İstanbul'u bulmak hiç zor değil. Yüzde 70'lik ekmek zammı ile İstanbul araştırmanın kapsadığı tüm metropolleri geride bıraktı. İstanbul'a en yakın zam yüzde 45 ile Mexico City'de.

Yabancılar için 227 şehir içinde en ucuzu Ankara

Mercer'in 2022 araştırması dolarla kazanan ‘uluslararası çalışanlar' için Türkiye'nin nasıl bir cennet olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın kapsadığı 227 şehir içinde en son sırada yer alan şehir Ankara. İstanbul ise 222'nci sırada. En pahalı ilk 3 şehir Hong Kong, Zürih ve Cenevre. İstanbul ve Ankara listede Nairobi, Botswana gibi ülkelerde adını dahi duymadığımız şehirlerden bile daha alt sıralarda, yabancılar için ucuzun da ucuzu kentler olarak yer alıyor.