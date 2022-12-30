Benzine zam geliyor
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.
2022 yılının son iş gününde akaryakıta zam geliyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 84 kuruş zam gelecek.
Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,46 TL’ye, Ankara’da 19,67 TL’ye, İzmir’de 19,66 TL’ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,02 TL, Ankara’da 22,20 TL, İzmir’de 22,30 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.