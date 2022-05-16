Birileri de bizim gözümüze baksın

Devlete yol, okul, hastane yapıp iflasla karşı karşıya kalan müteahhitlere Hazine bakan yardımcısının, “Bütçede para yok, bir de sizi düşünmeyelim” dediği öğrenildi.

Erdoğan SÜZER

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Maliyetleri yüzde 500'lere varan oranlarda artan kamu müteahhitlerine hükümetin yüzde 15 ile yüzde 25 oranında ek fiyat farkı vermesi sektörde hayal kırıklığına yol açtı. Bu fiyatlarla müteahhitlerin ayakta kalamayacağını belirten Türkiye Resmi Taahhüt Müteahhitler İşveren Sendikası (TÜRKİNŞA) Başkanı Servet Arslan, “Birileri artık bizim gözümüze de baksın” dedi.

EN UZUN SÜRELİ KRİZ

SÖZCÜ'ye bilgi veren bir ticaret odası yönetici de “Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, ‘Bütçede para yok, bir de sizi düşünemeyiz' dediler. Bizim batmamızı izleyecekler” dedi. Servet Arslan, enflasyon yüzde 70'ken verilen yüzde 10 ilave fiyat farkının beklentilerin çok altında kaldığını, sorunların halının altına süpürüldüğünü söyleyerek, “Birileri artık bizim gözümüzün içine baksın. Biz iş üretiyoruz. İdarecilerin, ‘eski kazandıklarına saysınlar' söylemi iyi niyetli değil. Bu en uzun süreli ve müdahalesi en geç olan kriz” dedi.

ZAM 300-400, FARK 11

Kamu Müteahhitleri Platformu Sözcüsü Ali Adıgüzel de bu fiyat farkı ödemeleriyle müteahhitlerin ayakta kalmasının çok zor olduğunu belirtti. Katsayının 0.90'dan 1.00'e çıkarılmasının yüzde 11'lik bir zam farkı anlamına geldiğini belirten Adıgüzel, “İnşaat malzemelerine gelen zamlar yüzde 300-400, fiyat farkı yüzde 11. Bütün fiyat farklarını üst üste koysanız yüzde 15-25 fiyat farkı gelmiş oldu. Bu sektör nasıl ayakta duracak?” diye sordu.

Batmamızı mı izleyecekler?

– Kamu müteahhitlerinin merakla beklediği ikinci ek fiyat farkı düzenlemesiyle B katsayısı 0.90'dan 1.00'a çıkarıldı. Düzenlemeyi eleştiren bir ilin ticaret odası yöneticisi, “Hazine Bakan yardımcısına müteahhitlerin genel beklentisinin 2.00 olduğunu ancak yine de en azından katsayının 1.50 yapılmasını istedik. O da bize, ‘Bütçede para yok. Ancak 1.00 verebiliriz' dedi. Biz de kendisine, ‘Öyle olursa çoğu müteahhit batar' deyince, ‘Sizi kurtaracağız diye enflasyonu daha da azdıramayız. Zaten enflasyonla zor bir mücadele veriyoruz. Bir de sizi düşünmeyelim' karşılığını verdi. Herhalde müteahhitlerin batmasını izleyecekler” dedi.