Birleşik Kamu-İş, Isparta’da elektrik zammı eylemi yapacak

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu elektriğin kamulaştırılması, zamların geri alınması ve enflasyon farkının aylık ödenmesi için 19 Şubat'ta Isparta Garı önünde eylem yapacak.

İsmail AKIN

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, elektrik zamlarına ilişkin tepki göstermek amacıyla Isparta Garı önünde 19 Şubat’ta eylem yapacak.

Konfederasyon’dan yapılan yazılı açıklamada, elektriğin kamulaştırılmasının, zamların geri alınmasının ve enflasyon farkının aylık ödenmesinin talep edileceği belirtildi.

‘ZAMLARLA BAŞA ÇIKAMIYORUZ’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yoksulluk ve fukaralık politikalarına dur demek için Isparta’dayız. Son zamanlarda artan gıda, enerji ve akaryakıt gibi kalemlere gelen yüksek zamlardan dolayı yurttaşlar artık geçinememektedir. 2022 yılında yapılan maaş zamları, enflasyon ve hayat pahalılığı sebebi ile daha ilk aydan erimiştir.

Kamu emekçilerinin en az asgari düzeyde yaşayabilmesi adına hükümetin ivedi bir şekilde yeni politikalar üretmesi gerekmektedir. Gıda, elektrik ve ısınma ücretleri ile başa çıkmak artık mümkün değildir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, elektriğin kamulaştırılmasını, zamların geri alınması ve enflasyon farkının aylık ödenmesi için hükümete çağrı yapmak için 19 Şubat 2022 saat: 13:00'de Isparta Gar önünde basın açıklaması yapılacaktır.”

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