Birleşik Kamu İş’ten ‘Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur’ Eylemi

Temel gıda ürünlerinden elektriğe, doğalgazdan akaryakıt fiyatlarına kadar artan zamlar sebebiyle geçinemediklerini belirten memur ve emekliler Birleşik Kamu İş Sendikası’nın çatısı altında ‘Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur’ sloganı altında eylem yaptı.

İlker KILIÇASLAN

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Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar Manisa Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’na bir araya gelerek hem zamları hem de zamlar altında kalan maaşları protesto etmek için ‘Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur' sloganı altında eylem yaptı.

CHP ve İYİ Partililerin de destek verdiği eylemde sendikaya bağlı memur ve emekliler ‘Zam, Kriz, Yoksulluk Tükeniyoruz', ‘AKP ve TÜİK'in Yalanları Açlık-Yoksulluk Enflasyon Gerçeği', ‘Ancak Bu Böyle Gitmez' yazılı dövizlerle ile iktidarın ekonomi politikalarını protesto etti.

‘VERİLEN ZAMLAR İKİ AYDA ERİDİ’

Eyleme katılan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, iktidarın ocak ayında memura verdiği zamların iki ay içerisinde eridiğini ifade ederek, her geçen gün artan zamların vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü söyledi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık, “2022 Ocak’ta memura yüzde 7,5 maaş farkı verildi. 6 aylık enflasyon farkı olarak memura enflasyon farkı ile toplam 30,5 zam yapıldı. Verilen zam oranında iki ay içerisinde erimiş oldu” dedi.

“En düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olduğu Türkiye'de iki aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alım gücü 2 bin 290 Türk lirasına geriledi” diyen Balık, “En düşük memur maaşı ise 2022'de 6 bin 748 lira, iki aylık enflasyon farkı ile alım gücü 567 lira azalarak, 6 bin 181 Türk lirasına geriledi. 2022 yılında tarihin en büyük asgari ücret zammı yapıldığı iddia edilirken, hayat pahalılığı asgari ücreti üç ayda eski ücretten daha düşük konuma getirdi” diye konuştu.

‘AYÇİÇEK YAĞI TAKSİTLE ALINIYOR’

“Asgari ücretin 2 bin 825 Türk lirası olduğu 2021’de, asgari ücretin tamamı ile 4 depo motorin alınırken, 4 bin 253 Türk lirası olduğu 2022’de ancak 3 depo motorin alınabilmektedir” diyen Balık, “Her fırsatta bizi kıskandıklarını ifade ettikleri Almanya'da en düşük asgari ücretle şuanda 1551 litre benzin alınıyor. Son zamanlarda tüm yurtta ayçiçek yağı kuyruklarını basından ve sosyal hayattan acı bir şekilde şahit olduk. Ayçiçeğin sadece yüzde 36'sını ithal ettiğimiz halde ayçiçek yağı 246 lirayı aşmış durumda” diye konuştu.

“Çok değil bundan 3 ay önce Kasım ayında 5 litre Ayçiçek yağı 85 liraya satılırken bugün yüzde 195 oranında artarak 230 liraya satılmaktadır” diyen Balık, “2021 asgari ücreti ile 42 adet 5 litre ayçiçek yağı alınabiliyorken, 2022 Mart ayı ile birlikte sadece 18 adet 5 litre yağ alınabilmektedir. Artık yurttaşlar ayçiçek yağını taksitle alabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘ALIM GÜCÜNÜN DÜŞME HIZINA YETİŞEMİYOR’

Balık, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘enflasyonu kontrol altına alıp, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz’ dediği günden sonra ilaca yüzde 37, doğalgaza yüzde 50, otogaza yüzde 81, elektriğe yüzde 127, benzine yüzde 150, motorine yüzde 156 zam gelmiştir” diyen Balık,

“Asgari ücreti değil 4 bin 253 liraya çıkarmak 50 bin lira yapsalar bile alım gücünün düşme hızına yetişemeyeceği için iki aydan daha kısa bir sürede bugünden daha kötü duruma düşeceğimiz çok açıktır” diye konuştu.

Balık, şöyle devam etti:

“TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı son 19 yılın en yüksek enflasyonu olmasına rağmen rakamlarla oynayarak halkın enflasyonunun yanına bile yanaşamamaktadır. Kamu-Ar'ın her ay yayınladığı halkın enflasyon oranı yüzde 87,7 iken TÜİK'in açıkladığı yüzde 55,44 enflasyon oranı gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatlarında yüzde 93,5 oranında enflasyon meydana geldi. Bu da demek olmaktadır ki, ileriki aylarda fiyatlara en az yüzde 100 oranında zam daha yapılacaktır. Çözüm rakamlarla oynamak değil, halkın alım gücünü yükseltmektir.”

AKP’YE SESLENDİ

Balık, AKP'ye de seslenerek şöyle konuştu:

“AKP, iktidara geldiği günden itibaren en büyük hayali olan kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmesinin sonuçlarını görmekteyiz. Artık yaşamsal faaliyetlerimizi bile karşılama gücümüz kalmamıştır. Bu sebeple AKP hükümetinin kendi yandaşlarına sağladığı imtiyazlara bir an önce vazgeçmelidir.”

Konuşmaların ardından eyleme katılan memur ve emekliler, zamları halay çekerek protesto etti.

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