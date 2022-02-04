Birlik Sağlık Sen’den memur maaşı önerisi

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Her geçen gün maaşlarımızın erimesi, emekli olan bir memurun maaşının sabit ödemeden dolayı yaklaşık yüzde 40 düşmesi kabul edilebilir bir durum değil. ​Maaşlarımız her ay enflasyon artı huzur payı olarak ödensin" talebinde bulundu.

Mustafa SARIİPEK

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyonu rakamlarının ardından Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, memur ve emeklilerine verilen zammın cebe girmeden uçup gittiğini söyledi. Doğruyol, “​Memur, emekli ve işçi maaşları her ay açıklanan enflasyona göre düzenlensin” dedi.

“​Reel enflasyon değil, TÜİK'in kendine göre hesapladığı, enflasyon rakamlarının bile ocak ayında, TÜFE'nin yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde 11,10 artması enflasyonun durmadığı, durdurulamadığı, hızla artmaya devam ettiğinin göstergesidir” diyen Doğruyol,

“​TÜİK'in enflasyonuyla, vatandaşın enflasyonu arasın uçurumun olduğu da göz önüne alınırsa, milletimiz hızla fakirleşmektedir” diye konuştu.

‘EN AĞIR FATURAYI MEMUR, İŞÇİ VE EMEKLİ ÖDÜYOR’

Artan enflasyonun en ağır faturasını geçim zorluğu içerisindeki, sabit ücretliler yani, memur, işçi, emeklilerin ödediğini söyleyen sendika başkanı şöyle konuştu:

“Elektrik, doğalgaz başta olmak üzere, üretim için gerekli olan hammadde artışlarına yapılan yüksek orandaki zamlara yetişemeyen küçük esnafımız da ağır fatura ödeyenler kervanında. ​Öncelikle TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamalıdır. Yapılacak düzenlemeler gerçek enflasyon rakamları üzerinden yapılmalıdır.

Maalesef TÜİK'in açıkladığı enflasyon vatandaş gözünde güvenilirliğini yitirmiştir. Gerçek enflasyon rakamlarını açıklamamak kimsenin menfaatine değildir.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının bile yüzde 50'lere dayanması olayın vahameti açısından önemlidir. ​Yüksek enflasyondan kurulmanın en önemli yolu üretimdir. Ancak, üretim yapan küçük büyük işletmelerimizin, yüksek oranlarda kat be kat artan elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememesi, zor durumda kalması, kapanma aşamasına gelmesi ya da kapanması çok üzücüdür.”

‘SENDİKALAR SİYASETİN BUYRUĞUNDAN KURTULMALI’

​Doğruyol, memur ve memur emeklilerinin maaş artışları için, altıncı dönem toplu sözleşme masasına oturan 2022 yılı için yüzde 5 ve yüzde 7 maaş artışına imza atan, beceriksiz sendikaların yaptıkları toplu sözleşmelerin hiçbir manasının olmadığı da bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Doğruyol, şöyle devam etti:

“Yapılacak toplu sözleşmeler için enflasyon artı huzur payı olarak yapmaları gerekirken, siyasetin boyunduruğundan kurtulamadıkları için, enflasyon artı huzur payı olarak masaya oturamamışlardır.

​Biz memur ve memur emeklileri olarak, ekonomik krizin en derin hissedildiği dönemlerden biri olan 57. Hükümet (DSP, MHP, ANAP) döneminde uygulandığı gibi, maaşlarımızın her ay açıklanan enflasyon ve bir puan huzur payı hesaplanarak ödenmesini talep ediyoruz.

Reel olarak her geçen gün maaşlarımızın erimesi, alım gücümüzün düşmesi, emekli olan bir memurun maaşının sabit ödemeden dolayı yaklaşık yüzde 40 düşmesi kabul edilebilir bir durum değildir. ​Maaşlarımız her ay enflasyon artı huzur payı olarak ödensin.”

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