Bitcoin sevdası iflasa sürükleyebilir

Kripto paralarda yaşanan sert düşüş yatırımcıları tarihi zararlara uğratırken piyasadaki deprem Bitcoin sevdalısı El Salvador’a da pahalıya patladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin kripto sevgisinin ülke ekonomisine zararı büyük oldu.

Bukele'nin Twitter paylaşımlarına dayanarak El Salvador'un en az 1.391 Bitcoin satın almış olduğu hesaplandı. Söz konusu alımların bazılarının 51 bin dolar civarında yapıldığı bilinirken Bloomberg'in hesabına göre ülkenin kripto yüzünden 40 milyon dolar civarında zararı da olduğu belirtildi. Ancak zarar sadece kripto yatırımı ile sınırlı değil. Bitcoin'e endeksli devlet tahvillerinden de ülkenin büyük zarara uğradığı tahmin ediliyor.