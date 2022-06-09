Bozdağ: Kira sınırlaması uygulaması uzatılmayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacak geçici bir düzenleme olduğunu, uzatılmasının da söz konusu olmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak geçici bir düzenleme olduğunu, uzatılmasının da söz konusu olmadığını açıkladı.

Bir televizyon kanalında konuşan Bozdağ, “Türkiye bir hukuk devleti, mülkiyet üzerinde herkesin düzenleme hakkı var. Kira artışları ile ilgili düzenlemenin karakteristik özellikleri var. Geçici bir düzenleme, kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. Sadece meskenlerde geçerli. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak. TÜFE ve şartlar altında geçerli ise onlar uygulanacaktır” dedi.

‘TAHLİYE DAVASI AÇILIRSA MAHKEME REDDEDER’

Bozdağ, “Tahliye davası açılırsa mahkemenin ret edeceği aşikardır. Yargı yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini tahmin etmiyorum. Ev sahibi zorla kiracıyı çıkaramaz” diye konuştu.

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