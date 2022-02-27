BP, Rus enerji devi Rosneft’teki hisselerini devrediyor

İngiltere merkezli çok uluslu petrol şirketi BP, Rusya'nın devlet kontrolündeki enerji devi Rosneft'teki hisselerini elinden çıkaracağını açıkladı.

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BP Genel Müdürü Helge Lund imzalı açıklamada “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, tüm bölge için trajik sonuçları olan saldırganca bir eylemdir” denildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, açıklama “BP 30 yılı aşkın süredir Rusya’da mükemmel Rus iş ortakları ile birlikte çalışıyor. Ancak bu askeri eylem temel bir değişikliği temsil ediyor. BP yönetim kurulu, derinlemesine bir süreç sonunda, devlet şirketi Rosneft’le bağının devam edemeyeceği kararını almıştır” diye devam etti.

Şirket, Rosneft’teki yaklaşık yüzde 20 hissesi nedeniyle baskı altındaydı. Cuma günü İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, BP’nin patronu Bernard Looney’e şirketin Rosneft’le ilişkisinden duyduğu “rahatsızlığı” dile getirmişti.

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