Brezilya Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı daha

Politika faizini Şubat 2022'de 150 baz puan artıran Brezilya Merkez Bankası, dün 100 baz puanlık faiz artırımına daha gitti. Bankanın 2021 Mart'tan bu yana yaptığı toplam faiz artışı 975 baz puana ulaştı.

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Brezilya Merkez Bankası’nın Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan arz şoklarının etkilerini azaltmak için devreye aldığı agresif sıkılaştırma döngüsü devam ediyor.

Brezilya Merkez Bankası dün politika faizini 100 baz puan yükseltti ve mayıs ayındaki toplantıda da 100 baz puanlık faiz artışı sinyali verdi.

YÜZDE 11,75’E YÜKSELDİ

Merkez bankasının Copom olarak bilinen para politikası kurulu oy birliğiyle politika faizini yüzde 11.75’e yükseltme kararı aldı.

Son faiz artışıyla birlikte bankanın 2021 Mart’tan bu yana yaptığı toplam faiz artışı 975 baz puana ulaştı.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan pek çok ekonomist faizlerin 100 baz puan artırılmasını beklerken, 28 ekonomistten 6’sı faizlerin daha fazla artırılacağı tahmininde bulunmuştu. (REUTERS)



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